LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra esserci il sereno in casa Allan , il centrocampista brasiliano delche al termine della stagione si è spostato con tutta la famiglia in Sardegna per qualche giorno di meritato relax. Tra una foto e l'altra postata sui social tra spiaggia, mare e piscina insieme con la compagna Thais, il calciatore azzurro aspetta segnali che arrivino dal club e dal suo agente per un futuro ancora tutto da scrivere.Ieri, infatti, è ricominciata la stagione dell', il club che sembra più vicino al suo acquisto. Ancelotti , che l'ha conosciuto in azzurro, è pronto ad accoglierlo aquanto prima, ma con ill'intesa di mercato sembra ancora lontana.