Napoli-Ascoli, tutti negativi al covid: resiste la bolla dopo il caso Costa

La bolla del Napoli di Luciano Spalletti non ha risentito della positività di Filippo Costa. Il terzino - che aveva scoperto la positività al covid giovedì - resta l'unico caso all'interno del gruppo squadra. Si giocherà, dunque, senza alcun intoppo la sfida tra Napoli e Ascoli di questo pomeriggio a Castel di Sangro, prima amichevole delle due in programma in ritiro.

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri sera ai componenti del gruppo squadra.



