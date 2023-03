Napoli-Atalanta sold out, biglietti polverizzati in poche ore

È cominciata ieri la vendita per la gara tra Napoli e Atalanta del prossimo sabato 11 marzo al Maradona e non ha deluso le aspettative del club: i tifosi si sono messi subito in fila in rete o alle ricevitorie autorizzate per il proprio tagliando, esaurendo quasi le scorte in poche ore appena prima della sconfitta contro la Lazio di Sarri che ha deluso la piazza.

A 24 ore dalla messa in vendita, infatti, sono pochi i settori ancora disponibili per i tifosi: nelle due Curve inferiori c'è ancora la possibilità di accaparrarsi qualche biglietto, in esaurimento i distinti inferiori. Acquistabile, invece, la Tribuna Posillipo a prezzi più alti.

Nel frattempo, Luciano Spalletti concede due giorni di stop agli azzurri: la squadra tornerà ad allenarsi lunedì in vista del match contro l'Atalanta.