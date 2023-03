Non si è fatta attendere la risposta dei gruppi ultras del Napoli alla sconfitta degli azzurri contro la Lazio di ieri sera al Maradona. «Chi osa può sbagliare. Ma ora testa alta, continuate a lottare» si legge dallo striscione fatto circolare in rete e affisso all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno per la squadra di Luciano Spalletti. Lo striscione è stato anche firmato dai gruppi ultras di Curva B.