Napoli-Atalanta, Gasperini e i rimorsi: «Pregustavamo un pari»

Se l'è giocata a viso aperto l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma i nerazzurri al Maradona crollano contro il Napoli capolista: «Abbiamo fatto bene la nostra gara, sbagliando le ripartenze nel primo tempo e potevamo fare di più. Ma la squadra ha tenuto bene il campo, le differenze le fanno i dettagli in queste partite. Comunque abbiamo dimostrato di poter giocare contro la migliore squadra del campionato» le parole dell'allenatore della Dea a fine gara.

Una sconfitta senza gol che fa male all'Atalanta: «Stavamo pregustando la possibilità di fare risultato qui al Maradona» ha continuato Gasperini a Dazn «In alcune situazioni di gioco siamo usciti bene dalla pressione del Napoli, potevamo essere più precisi ma non ci siamo riusciti. È un dettaglio, però. Duvan sta ritrovando la migliore condizione, ha fatto bene stasera, ma non è stato l'unico: ho avuto risposte positive da tanti calciatori. Possiamo anche perdere le partite ma non perdiamo le nostre caratteristiche».