LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è preso la scena nei minuti che precedevanoed è pronto a tornare al più presto per abbracciare il suo vecchio pubblico., questo il breve commento di Marek Hamsik , lo slovacco che ha seguito dalla tribuna il match contro i nerazzurri e che ha rilasciato una breve battuta all'uscita dalintercettata da Radio Marte.Anche quest'oggi in città,è pronto a fare ritorno il prossimo 10 dicembre: in occasione del match contro il Genk in, infatti, lo slovacco potrà salutare dal campo i suoi vecchi tifosi, a quasi un anno di distanza dalla partenza, direzione