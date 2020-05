LEGGI ANCHE

È tornata a farsi sentire ladel Napoli con due striscioni apparsi in città in queste ore che fotografano perfettamente il momento di tensione dovuto all'emergenza. «Insulti creati ad arte per nascondere le malefatte, invece dei napoletani pensate alla strage dei vostri anziani» rispondono gli ultras alle critiche piovute dagli altri punti d'Italia in uno striscione apparso all'esterno delloUn secondo striscione ha poi dedicato attenzione alle strutture ospedaliere e risponde alle critiche lombarde sui meridionali: «Con l'inferiorità sociale cercate di oscurare. L'eccellenzavostro incubo mentale» la risposta dellain un confronto che aveva visto protagonista anche il Governatore De Luca la scorsa domenica in diretta tv nazionale.