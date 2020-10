Il coronavirus rischia di rovinare i piani del Napoli anche in Europa: secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell'Az Alkmaar, il club olandese deve registrare nove contagi all'interno del gruppo squadra.

Per motivi di privacy il club non rivelerà i nomi dei contagiati. Oltre ai quattro elementi, ci sono due contagiati in Primavera e altri tre nello staff tecnico. L'AZ Alkmaar è atteso giovedì prossimo al San Paolo per la prima sfida di Europa League.

