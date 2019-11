LEGGI ANCHE

La deludente prestazione contro il Genoa fa da spartiacqua tra il Napoli che oggi è e quello che sarà. Glisalutano Castel volturno almeno per un po', non tutti ma quelli chiamati dalle nazionali e che riusciranno a staccare la spina dalla tensione e dalla carica emotiva che in questo momento si respira in città, tra le contestazioni e le partite non all'altezza.Saranno dodici alla fine i calciatori azzurri che ritroveranno le rispettive nazionali: innanzitutto i tre italiani Insigne inseriti nella lista del ct azzurro Mancini per la doppia sfida per le qualificazioni europee contro Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, ore 20.45). Poi Dries, impegnato nella doppia sfida di qualificazione a Euro 2020 Russia-Belgio (16 novembre) e Belgio-Cipro (19 novembre), e, di scena nella doppia sfida di qualificazioni a Euro 2020: Spagna-Malta (15 novembre) e Spagna-Romania (18 novembre).Resta da capire se risponderà alla chiamata della Polonia Arek Milik , assente ieri sera contro il Genoa e convocato insieme al connazionale Piotrper la doppia partita di qualificazione a Euro 2020: Israele-Polonia (16 novembre) e Polonia-Slovenia (19 novembre). Mario Rui sarà impegnato nella doppia gara di qualificazioni a Euro 2020 Portogallo-Lituania (14 novembre) e Lussemburgo-Portogallo (17 novembre), mentre Eljifsarà di scena nella doppia gara di qualificazioni a Euro 2020: Austria-Macedonia (16 novembre) e Macedonia-Israele (19 novembre).Ritrova la sua nazionale anche Nikola, il centrale serbo che ha trovato continuità in questo Napoli grazie ai continui guai fisici di Kostas. Il centrale azzurro è stato convocato per la doppia sfida di qualificazioni a Euro 2020: Serbia-Lussemburgo (14 novembre) e Serbia-Ucraina (17 novembre). Davidimpegnato nella doppia amichevole Colombia-Perù (15 novembre) e Colombia-Ecuador (19 novembre), mentre Kalidou Koulibaly è convocato per la doppia gara di qualificazione alla Coppa d'Africa: Senegal-Congo (13 novembre) e Eswatini-Senegal (17 novembre).