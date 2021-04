Il Napoli torna subito in campo: Gattuso prepara la sfida alla Samp

Una sconfitta pesante quella di ieri contro la Juventus, ma c'è poco tempo per pensare al ko. Il Napoli è tornato a casa subito dopo la gara e questa mattina la squadra di Gattuso è tornata in campo, al centro tecnico di Castel Volturno, per mettersi di nuovo al lavoro.

Bisogna già guardare avanti e all'orizzonte c'è la sfida - ancora in trasferta - contro la Sampdoria di Fabio Quagliarella e Claudio Ranieri ad aspettare gli azzurri. La squadra questa mattina si è divisa in due gruppi, con gli azzurri che sono andati in campo a Torino a svolgere lavoro di scarico in palestra e tutti gli altri impegnati sul campo con lavoro aerobico. Successivamente, seduta di possesso palla a tema, lavoro di velocità e partitina a campo ridotto.