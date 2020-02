LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria di Brescia ha restituito altra energia positiva al Napoli di Gennaro Gattuso che con tre punti importanti in tasca può guardare con rinnovata serenità al futuro. E il futuro per ora si chiama Barcellona. «Testa e cuore alla Champions» ha scritto su Instagram, il neo azzurro titolare per la seconda volta a Brescia da quando è arrivato.«Una bella rimonta per prepararci al meglio alla sfida di martedì» ha continuato, anche lui tra i protagonisti del match. Insieme con Fabián Ruiz che sui social ha voluto ringraziare i fan per l'affetto dopo il gol e puntare alla super sfida di martedì.