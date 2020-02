LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nun ce stev chiu gruoss?» o anche «Non lo avevate più alto?» Lorenzo Insigne protagonista ancora del match contro il, a qualche ora ormai di distanza dal calcio d'inizio. Il capitano delsi è reso partecipe di un siparietto prima del fischio d'inizio dello scorso martedì che ha preso spazio sui social diventando virale in poche ore.Dalle immagini trasmesse in tv, infatti, si vede un Insigne titubante nel tunnel degli spogliatoi e prima dell'ingresso in campo visto il bambino a lui assegnato dall'per l'uscita sul terreno di gioco. Il ragazzino è quasi alto quanto lui, così il capitano del Napoli prima ci scherza, poi lo mette accanto a sé durante l'esecuzione dell'inno