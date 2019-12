LEGGI ANCHE

15:57

«Due argentini, due geni. Un calcio di un'altra galassia». Così il Barcellona sui social, perché la sfida in Champions contro il Napoli sarà soprattutto la gara di Leo Messi La stella argentina sarà per la prima volta in carriera al San Paolo, lo stadio che fu di Diego Maradona , simbolo degli azzurro trent'anni fa. Messi, sempre paragonato al Diez, ha avuto Diego come selezionatore in nazionale e conosce perfettamente la sua incredibile parabola azzurra.