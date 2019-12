Ultimo aggiornamento: 12:58

In estate gli ultimi due precedenti tra Napoli e Barcellona. La doppia sfida in terra americana tra gli azzurri e i blaugrana. Due successi per la squadra di Valverde 2-1 e 4-0.In passato le due squadre si sono già scontrate nel Trofeo Gamper il 23 agosto 2011. Non finì bene per i ragazzi di Mazzarri con un pesante 5-0 in favore di Messi e compagni, l’unico ricordo azzurro fu quella spettacolare rovesciata di Cavani in goal annullata per offside.Barça e Napoli dopo quel Trofeo Gamper del 2001 si affrontarono per la seconda volta il 6 agosto 2014 in un’altra amichevole vinta dagli azzurri 1-0 con la rete di Dzemaili. Sula panchina azzurra c’era Rafa Benitez mentre su quella catalana Luis Enrique, che al termine di quell’annata avrebbe conquistato il Triplete con i blaugrana a Berlino battendo la Juventus nella finale di Champions League.