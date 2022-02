Napoli-Barcellona, Insigne c'è! Fuori Lozano, Lobotka e Malcuit

La bella notizia arriva da Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è rientrato a pieno in gruppo questa mattina allenandosi con i compagni, quindi ci sarà per la sfida al Barcellona in Europa League di domani sera. Per Tuanzebe ancora lavoro in palestra. Lozano e Lobotka hanno svolto lavoro personalizzato in campo mentre Anguissa ha svolto personalizzato in palestra.

È arrivato questa mattina anche l'esito delle visite per Kevin Malcuit: il terzino destro francese, che era uscito dal campo anzitempo a Cagliari lunedì sera, si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra. Malcuit ha iniziato da ieri l’iter riabilitativo e dovrà essere rivalutato tra due settimane.