Non si va oltre l’1-1 al San Paolo tra. Una partita in cui gli azzurri non hanno demeritato. Anzi, in un paio di occasioni, hanno “rischiato” anche di vincere. Prova importante per, eppure “super Mertens” – che al 30’ del primo tempo ha aperto le marcature – non è stato sufficiente per conquistare la vittoria. I blaugrana al 12’ del secondo tempo, riaprono il match con«Non importa – commentano i tifosi – siamo comunque soddisfatti. La partita non era facile, ma i giocatori hanno onorato la maglia lottando in ogni parte del campo. Con questa grinta bisognerà andare a Barcellona per tentare l’impresa, ma intanto godiamoci il risultato che per poco non è stato favorvole. Messi non è stato decisivo ed il solo fatto che siamo riusciti a tenere in pungo la partita, almeno sino alla fine del primo tempo, ci da buone speranze per il ritorno. C’è ancora tanto da lavorare ma dopo prestazioni simili, ci spiace vedere la classifica in campionato».