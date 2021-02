Napoli, Gattuso chiama tutti: rientrano Demme, Ospina e Hysaj

Gennaro Gattuso chiama tutti i recuperati del Napoli. Contro il Benevento spazio tra i convocati per Ospina e Demme, che rientrano ufficialmente in gruppo, così come per Elseid Hysaj. Restano in gruppo anche quattro giovani: Zedadka, Labriola, Cioffi e D'Agostino.



LEGGI ANCHE Maradona spunta anche a Gragnano: ecco il super murales per Diego

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).

© RIPRODUZIONE RISERVATA