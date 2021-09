Live Napoli-Benevento 0-0 Spalletti prova Juan Jesus e Petagna

Un test con il Benevento per capire chi può tornare utile con la Juventus. E allora ecco il giovane Marfella, perché è vero che Ospina tornerà venerdì sera con un volo privato messo a disposizione dalla federazione colombiana, in tempo utile per essere schierato contro i bianconeri, ma il 21enne puteolano per tutto il mese di settembre sarà vice effettivo, visto che Meret ne avrà almeno per tre settimane. E poi Lucianone potrà testare anche Juan Jesus al fianco di Manolas, mentre sulle fasce Malcuit e Zanoli avranno modo di far capire se sono alternative autentiche per i titolari. D'altronde, c'è alle porte il primo tour de force dell'anno, c'è l'esordio in Europa League e le seconde linee verranno utilizzate in un ragionevole turnover.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Demme verso il recupero: obiettivo Torino dopo la sosta IL NOTIZIARIO Napoli-Benevento, test a metà:Spalletti fa le prove...

LA DIRETTA

3' Juan Jesus rischia l'autogol

Napoli (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Jesus, Zanoli; Fabian Ruiz, Mario Rui; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. A disp.: Boffelli, Idasiak, Costa, Barba, Ambrosino, Costanzo, D'Agostino, Marranzino, Mercurio, Vergara. All.: Spalletti

Benevento (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Calò, Acampora; Elia, Insigne, Improta; Moncini. A disp.: Muraca, Manfredini, Basit, Tello, Vokic, Prisco, Sau, Umile, Veltri, Agnello, Riccio, Masciangelo, Talia, Brignola. All.: Caserta