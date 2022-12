Napoli, bilancio in rosso per il terzo anno di fila: mancano 51 milioni di euro

Per la terza volta consecutiva, il Napoli chiude il suo bilancio in negativo. Come riportato da Calcio & Finanza, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con una perdita pari a 51.952.201,73 euro - come emerge dal verbale dell’assemblea del club azzurro, svoltasi lo scorso 26 ottobre - in leggero miglioramento rispetto al rosso di 58,9 milioni del bilancio chiuso al 30 giugno 2021 su cui aveva pesato fortemente anche la pandemia covid.

Proprio il Covid ha contraddistinto gli ultimi tre esercizi di bilancio tutti in negativo per il Napoli: in totale, il club ha registrato un rosso di 129,8 milioni di euro. Ma gli azzurri potrebbero tornare a sorridere dal prossimo giugno 2023: grazie agli sforzi del club fatti sul mercato la scorsa estate, alla politica di tagli delle spese, al ritorno in Champions League e agli ottimi risultati sportivi, il prossimo bilancio azzurro dovrebbe poter segnare nuovamente il segno + per la squadra di Luciano Spalletti. Confermato tutto il Cda familiare: Aurelio De Laurentiis presidente e legale rappresentante, con la moglie Jacqueline Marie Baudit e il figlio Edoardo (vicepresidenti). Poi Valentina De Laurentiis e Andrea Chiavelli, con delega per la negoziazione e la sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione con calciatori e staff come negli ultimi anni.