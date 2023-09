Il Napoli blinda Garcia. Meluso: «Soddisfatti del lavoro, critiche esagerate»

«Non c'è alcuna delusione da parte nostra. Solo grande responsabilità della squadra. Siamo soddisfatti del lavoro di Garcia» dice Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli presente a Braga con la squadra per la prima notte europea in Champions League «Ho sentito parlare di appagamento, di un senso di sazietà, io invece dico che questi calciatori sono di levatura mondiale, hanno qualità tecniche e umane straordinarie e credo che non possano sentirsi appagati. Ci sono ottime possibilità di fare grandi percorsi sia in Champions League che in campionato».

«Ha detto bene Mario Rui ieri in conferenza. La squadra è rimasta pressoché simile, le critiche sono state esagerate» ha spiegato il ds Meluso a Mediaset «A Genova è stato fatto un piccolo passo indietro, ma ci sono tanti calciatori di livello internazionale e la squadra, ne siamo certi, si riprenderà. Kvaratskhelia? Reazione naturale dopo un momento concitato. Non c'è stato nessun tipo di problema, è un ragazzo straordinario, come tutto il gruppo».