Napoli, Boga solo se parte Insigne: il Sassuolo lo cede per 30 milioni

Gli ultimi rumors di mercato spaventano i tifosi del Napoli. E se le mire dell'Inter - che ha messo gli occhi su Lorenzo Insigne - potrebbero rovinare l'estate di calcio azzurra, ecco che il club deve già pensare a quello che potrebbe essere il futuro senza l'attuale capitano azzurro. Un futuro che porterebbe dritto a Jeremie Boga: secondo Sky Sport, infatti, l'esterno del Sassuolo è il candidato principale in caso di successione sull'out sinistro: il Sassuolo lo cederebbe per 25-30 milioni, la stessa cifra individuata dal Napoli per lasciar andare Insigne.