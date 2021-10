Napoli-Bologna live dalle 20.45: squalificato Spalletti, c'è Domenichini

Il Napoli di Spalletti sfida il Bologna nel posticipo del turno infrasettimanale di serie A e va a caccia della nona vittoria (su dieci partite) per riprendersi la vetta della classifica in condominio con il Milan. Squalificato il tecnico dopo la discussa espulsione di Roma, in panchina siede il vice Domenichini.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 8 Fabian Ruiz, 7 Elmas; 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 14 Mertens, 20 Zielinski, 21 Politano, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 59 Zanoli, 68 Lobotka. All. Domenichini.

Bologna (3-5-2)

28 Skorupski; 15 Mbaye, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 8 Dominguez, 55 Vignato, 3 Hickey; 7 Orsolini, 99 Barrow.

A disposizione: 22 Bardi, 23 Bagnoli, 2 Binks, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk, 30 Schouten, 33, Pyhtia, 35 Dijks, 74 Cangiano. All. Mihajlovic.

Arbitro: Serra di Torino.