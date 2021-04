Napoli-Cagliari, Lobotka a riposo: lo slovacco bloccato dall'influenza

Gennaro Gattuso perde pezzi in mezzo al campo: questa mattina al Centro tecnico del Napoli non si è allenato Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco che sta trovando poco spazio nelle ultime settimane. Per lo slovacco lavoro singolo solo in palestra, a causa di uno stato influenzale che non gli ha permesso di essere con il gruppo.

Scongiurata qualsiasi conseguenza - i tamponi effettuati ieri mattina dal club al rientro sono risultati tutti negativi - Lobotka sarà valutato nelle prossime ore per capire se sarà a disosizione del club in vista del match contro il Cagliari. L'altro assente è David Ospina: anche oggi il portiere colombiano ha continuato il ciclo di terapie e lavoro in palestra.