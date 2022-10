Napoli, su TikTok un esercito azzurro: il club supera un milione di followers

Continua il grande lavoro social del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha infatti tagliato il traguardo del milione di followers su TikTok, la piattaforma video social tra le più utilizzate al mondo in questi anni. Un traguardo raggiunto in appena due anni: «L’account, aperto nel Febbraio 2020, in 2 anno e 8 mesi di attività ha collezionato più di 9 milioni di like grazie a contenuti divertenti e coinvolgenti, sempre più vicini al linguaggio dei fan più giovani» si legge dal comunicato del club che in questi mesi ha svelato «...dietro le quinte, inediti, challenge, effetti speciali, highlights, esultanze e contenuti near live».

Contenuti tradizionali e video per le generazioni più giovani hanno generato il giusto connubio che ha portato alla crescita del profilo TikTok in meno di tre anni. Il club continua in un'intensa attività online che prevede anche altre piattaforme social: quasi 5 milioni di followers su Facebook, oltre 3 milioni su Instagram e 2 milioni su Twitter. Un mare azzurro appassionato che segue sempre più da vicino la squadra di Luciano Spalletti.