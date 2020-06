LEGGI ANCHE

Non sarà la risoluzione assoluta dei problemi, ma almeno per ora il José Callejon possono tirare un sospiro di sollievo. Come riportato da Sky Sport, in queste ore l'esterno spagnolo firmerà con il club azzurro l'ormai famoso "modulino" previsto dalla Lega per l'estensione contrattuale che si allungherà dal 30 giugno fino al, consentendo quindi al calciatore di poter scendere ancora in campo a luglio e soprattutto il prossimo 8 agosto, in occasione della gara contro ildiFondamentale l’opera di Gennaro Gattuso , mediatore tra il presidentee Cristiano Giuntoli da un lato e l’entourage di José dall’altro, che fa capo a. Un accordo che rasserena le parti dopo le tante chiacchiere delle ultime ore e che proietta di nuovo in campo: quella con la Spal non sarà la sua ultima partita e si candida anche per giocarla da titolare.