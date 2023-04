Napoli, tabù remuntada Champions: azzurri sempre eliminati nell’era De Laurentiis

La sconfitta di Milano non chiude i giochi qualificazione. L’1-0 firmato Bennacer a San Siro complica i piani di speranza del Napoli di Luciano Spalletti, ma gli azzurri al Maradona hanno la possibilità di pareggiare lo svantaggio e magari sfruttare il fattore campo per portarsi a casa qualcosa in più di una soddisfazione europea: quella qualificazione alle semifinali che sarebbe l’ennesimo pezzetto di storia in questa stagione.

Per farlo, Kvaratskhelia e compagni dovranno ribaltare la sconfitta: la vittoria con un gol di scarto consentirebbe di aprire i supplementari, servirebbero due o più gol per portarsi a casa la vittoria contro un Milan che ha invece due risultati disponibili su tre per poter far festa. Quella della ‘remuntada’, però, è un’opzione che il Napoli non ha mai conosciuto: nelle sue esperienze europee dell’era De Laurentiis, infatti, la squadra non è riuscita mai a rimontare uno svantaggio accumulato in una sfida andata/ritorno in Champions League né in Europa League.

Solo un precedente simile in Champions: nel 2017, sconfitta 3-1 all’andata degli Ottavi di finale contro il Real Madrid al Bernabeu. Al ritorno un altro 3-1 degli spagnoli eliminò gli azzurri. Poi è successo tutto in Europa League: nel 2013/14 gli azzurri furono sconfitti dal Porto all’andata 2-0 e non andarono oltre il 2-2 in casa agli ottavi del torneo. Nel 2015/16, ko in casa del Villarreal 1-0 e 1-1 a Fuorigrotta al ritorno. La rimonta mancò anche nel 2017/18 con Sarri contro il Lipsia: i tedeschi si imposero a Napoli 3-1, al ritorno gli azzurri vinsero 2-0 ma la regola dei gol in trasferta resero vano il risultato. L’ultimo precedente nel 2020/21: la squadra di Gattuso perde in Spagna con il Granada 2-0 e vince 2-1 al ritorno solo sfiorando il passaggio del turno.