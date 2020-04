LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la prima iniziativa di qualche settimana fa, ilscende di nuovo in campo al fianco dei più deboli per l'emergenza coronavirus . «In questo periodo di emergenza, non solo sanitaria, attraverso il progetto, il club ripete un’iniziativa di beneficenza a favore delle fasce più bisognose della popolazione, con l’obiettivo di assicurare la distribuzione di generi alimentari» si legge dal comunicato pubblicato dal club dal proprio sito ufficiale.La società ha stretto attorno a questo progetto alcune delle proprie aziende sponsor, operanti nel settore Food & Beverage, che hanno contribuito con importanti donazioni di prodotti alimentari. Complessivamente sono state raccolte oltre 10 tonnellate di generi alimentari distribuite a diversi soggetti (associazioni locali di volontariato e Parrocchie della Diocesi di Napoli ) che sul territorio operano nel sostegno alle famiglie. Le donazioni fatte si aggiungono alle oltre 32 tonnellate di generi alimentari distribuite nella settimana di Pasqua.