Napoli, si fa male anche Cioffi: elongazione legamento collaterale

Non passa la nube di sfortuna che sta accompagnando il Napoli e che ora colpisce anche in Primavera. Infortunio importante, infatti, per Antonio Cioffi, il centravanti della Primavera di Frustalupi che ha già fatto il suo esordio in Serie A con Gattuso un anno fa e che lo scorso mercoledì era stato convocato anche da Spalletti per la gara a Mosca di Europa League. Per Cioffi - che avrebbe potuto guadagnare altre convocazioni in prima squadra viste le assenze di Osimhen, Politano e Ounas in contemporanea - elongazione del legamento collaterale rimediato contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato, come svelato dallo stesso attaccante sui social.