Napoli, i complimenti di Ancelotti: «Ormai sono una big d'Europa»

A fare i complimenti al Napoli di Luciano Spalletti, fresco di qualificazione ai Quarti di Champions, ci ha pensato anche Carlo Ancelotti, ex allenatore azzurro: «Il Napoli sta andando bene, il campionato è già indirizzato e devono concentrarsi sulla Champions. È una squadra pericolosa come tutte quelle ai quarti» ha detto l'allenatore del Real Madrid, che ha superato il Liverpool agli ottavi.

«Il Manchester City ieri ha fatto 7 gol. Per vincere la Champions devi batterli tutti, che sei favorito o no, sicuramente ci sarà da soffrire» ha continuato Ancelotti a Sky Sport «Sfidare il Milan in Champions? Non lo so, sarebbe emozionante. L'ideale sarebbe incontrarsi in finale e anche i tifosi del Milan sarebbero contenti di trovarci a Istambul».