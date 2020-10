Giorni importanti per Lorenzo Insigne, il capitano napoletano che ha dovuto lasciare anzitempo il campo nell'ultima uscita di campionato contro il Genoa a causa di problemi fisici che l'hanno messo ko. L'azzurro continua il suo lavoro di recupero a Castel volturno: nella bolla, Insigne si è allenato oggi solo in palestra dopo le terapie alla coscia sinistra infortunata.

LEGGI ANCHE Napoli, l'ex Albiol racconta l'azzurro: «Tornerò per salutare i tifosi»

Lvoro continuo anche per il resto del gruppo. Unica sessione di allenamento pomeridiana oggi per il Napoli di Gennaro Gattuso: la squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione svolgendo esercizi di riscaldamento con l'utilizzo di elastici. Successivamente esercitazione tecnica divisa per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto in vista del match di ritorno in campo contro l'Atalanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA