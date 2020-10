Lorenzo Insigne ce la fa anche in campionato. Il capitano azzurro, rientrato in settimana contro l'AZ Alkmaar in Europa League, confermato da Gattuso anche in Serie A per il derby di domani contro il Benevento. Presenti in lista anche Malcuit e Llorente.



I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.

