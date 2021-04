Napoli-Crotone, Ospina convocato: torna Petagna, fuori solo Demme

Sì Zielinski, no Demme. Il Napoli che si prepara ad affrontare il Crotone lo farà senza il centrocampista tedesco, ma ritrova tutti i nazionali e anche qualche assenza dell’ultimo periodo tra cui David Ospina e Stanislav Lobotka. Dopo la sosta rientra tra i disponibili Andrea Petagna, fuori da oltre un mese, così come Amir Rrahmani che era rimasto escluso per un problema fisico dall’ultima sfida contro la Roma in campionato. Assente per squalifica Koulibaly.

L'elenco dei convocati

Contini, Meret, Ospina;

Costanzo, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zedadka;

Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Cioffi, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.