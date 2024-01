Napoli, il cuore di De Laurentiis: Valentina in visita al Santobono Pausilipon

Tutto il cuore di Valentina De Laurentiis. La figlia del patron del Napoli, dirigente del club azzurro, nelle scorse ore ha fatto visita ai bambini ai ragazzi pazienti all'Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. «Visto che i nostri pazienti non possono andare allo stadio, almeno momentaneamente, un pezzetto dello stadio è venuto a farci visita in ospedale!» si legge dal profilo Instagram ufficiale della struttura che ha condiviso le immagini della visita. Insieme con De Laurentiis anche Decibel Bellini, speaker dello Stadio Maradona.