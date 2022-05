De Laurentiis chiama Spalletti: Voglio capire se è dentro Partenope

La casetta in Canada di Insigne e quella che non c'è di Spalletti. Aurelio De Laurentiis è a Palazzo San Giacomo ma non gioca a fare l'immobiliarista. È col sindaco Gaetano Manfredi e con l'agente amico di Maradona, Stefano Ceci, per la consegna della riproduzione della statua di Diego che è già nello stadio al primo cittadino e per ricevere una copia (la numero 000) dello stampo del piede sinistro del Pibe de Oro che Ceci consegna al patron...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati