Un gol per consacrarsi agli occhi del pubblico napoletano, dopo aver già conquistato tutti i tifosi a suon di palle recuperate e chilometri corsi. «È stato molto bello segnare, ho scelto un gran momento per aiutare la squadra» ha detto Diego Demme a Sky, neo azzurro che ha già convinto tutti. «Non voglio essere paragonato ache è il miglior calciatore della storia. Mio padre era un grandissimo fan di Diego ed è per questo che ha scelto questo nome per me».«Ero un grande fan di Gattuso e Pirlo, a centrocampo erano una coppia molto forte, giocavano molto bene insieme perché uno lottava e l'altro aveva una grande tecnica», ha raccontato. «Io sono soltanto una parte di questo cambiamento. Tutta la squadra si allena duramente, abbiamo più qualità in mezzo al campo. Dobbiamo arrivare a 40 punti, soltanto dopo penseremo ad altri obiettivi come l'Europa. L'Europa League o lasono ancora possibili».