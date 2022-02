Di Lorenzo, esami negativi: rientra in gruppo anche Politano

Un sospiro di sollievo per Giovanni Di Lorenzo, il terzino del Napoli che era stato sostituito ieri contro il Cagliari per un colpo alla testa. L'azzurro ha effettuato esami clinici e diagnostici, con il Dott. Alfredo Bucciero presso la clinica Pinetagrande, che hanno dato esito negativo. Di Lorenzo potrà quindi tornare a disposizione di Spalletti in vista del match di giovedì con il Barcellona.

Non ci sarà, invece, Kevin Malcuit: il francese, anche lui infortunato ieri a Cagliari, ha effettuato terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami diagnostici. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Tuanzebe lavoro in palestra. Lozano e Insigne lavoro personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie e personalizzato in palestra. L'altra bella notizia arriva da Politano, che rientra in gruppo.