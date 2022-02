Napoli, c'è folla nell'infermeria: azzurri record tra le big di Serie A

«Quella con il Barcellona sarà una partita con tante emozioni. Spero solo di arrivarci con qualche calciatore in più». Luciano Spalletti non fa mistero, il problema grande del suo Napoli, al momento, fa rima con l'infermeria. «Appena ci dite che siamo al completo, perdiamo quattro o cinque elementi» ha scherzato il toscano al fischio finale del match contro il Cagliari, gara nella quale aveva perso anche Giovanni Di Lorenzo e aveva dovuto rinunciare a Fabian, Osimhen e anche Lorenzo Insigne.

LEGGI ANCHE Napoli, si fa male anche Malcuit: sospiro di sollievo per Di Lorenzo

Che stagione è stata per il Napoli in infermeria fin qui? Il dato parla chiaro: ben 20 calciatori azzurri su 25 che fanno parte della rosa in pianta stabile sono stati colpiti da problemi fisici da agosto ad oggi. Una percentuale altissima che viene superata solo dall'Atalanta, se si paragona la squadra azzurra alle prime cinque della classifica odierna di Serie A. La squadra di Spalletti, ad oggi, ha fuori ben sei calciatori: Tuanzebe e Malcuit, Lobotka e Anguissa a centrocampo, Lozano, Insigne, Politano davanti. Senza considerare gli acciacchi di calciatori come Fabian, Osimhen, Zielinski non proprio al meglio.

LEGGI ANCHE Cagliari-Napoli, scontri al fischio finale: ultras a contatto, interviene la polizia

Sono stati ben 22 gli infortuni muscolari registrati dallo staff medico del Napoli fino a oggi. Di Malcuit l'ultimo caso dopo il risentimento al polpaccio di ieri sera a Cagliari. Problemi dovuti al troppo utilizzo, alle partite ravvicinate, alla stagione compressa vissuta dagli azzurri. Quattro, invece, gli infortuni di natura traumatica: quello di Mertens a inizio anno, quelli di Osimhen al volto e Lozano alla spalla, e anche quello di Alex Meret alle costole a inizio stagione. Solo il Milan dei "vecchietti" Giroud e Ibrahimovic ha fatto peggio in questa speciale statistica.

LEGGI ANCHE Cagliari-Napoli, l'onestà di Spalletti: «Andata bene, meritavamo di meno»

E poi c'è il covid a concludere un quadro già problematico di per sé. Il Napoli, in questa stagione, ha contato ben dieci positività diluite da agosto allo scorso gennaio. Mancanze che hanno influito in campo. I casi covid sono stati quattro per il Milan e ben sette per l'Atalanta, l'altra tra le big ad avere un conto aperto con l'infermeria. Si salva, invece, l'Inter: i tre casi covid registrati a Natale (Dzeko oltre a Cordaz e Satriano, due non-titolari) non hanno influito sui match da giocare a cavallo tra il 2021 e il 2022.