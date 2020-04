LEGGI ANCHE

Difficile, ma non impossibile. Così potrebbe essere la situazione di mercato di Diego Carlos la prossima estate, il centrale difensivo delche sembra interessare a tante squadre in giro per l’Europa. Innanzitutto le big:e Real Madrid che l’hanno seguito da vicino, ma anche ildi Klopp, che lo vedrebbe bene accanto a Van Dijk tra un anno.Poi le altre, con il Napoli in prima fila: gli azzurri, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, hanno messo il difensore nel mirino per la successione di. De Laurentiis spera di poter incassare una cifra importante per Koulibaly, cifra da reinvestire poi su un nuovo elemento. Diego Carlos è valutato almeno 40 milioni di euro, ma ha una clausola rescissoria da circanel contratto con i biancorossi.