Sarà un'estate di rinnovamento quella dell'di Simeone che potrà veder partire tanti elementi che bene hanno fatto negli ultimi anni. Il Cholo sa già di dover salutare Diego Costa , l'attaccante brasiliano ma naturalizzato spagnolo che ha legato indissolubilmente la sua carriera ai colori dell'Atleti nelle ultime stagioni più convincenti.Data per certa la sua partenza, c'è da capire ora la sua destinazione: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la nuova casa dipotrebbe anche essere la Serie perché Napoli e Roma ci pensano con molto interesse per rinforzare i propri attacchi. Lo spagnolo mantiene comunque offerte interessanti dal calcio cinese, ma l'ipotesi asiatica resta molto complicata in questo momento.