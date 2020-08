LEGGI ANCHE

Una brutta notizia per il Napoli Primavera di Giuseppedopo una stagione turbolenta con un cambio di allenatore e una situazione deficitaria in classifica. La squadra azzurra - penultima in classifica al momento dello stop - è ufficialmente retrocessa con i verdetti finali arrivati oggi dopo l'interruzione dello scorso marzo a causa della pandemia di«Stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati, il Consiglio ha assegnato lo scudetto 2020 all’Atalanta e ha deliberato la retrocessione di Chievo,e Pescara. Conseguentemente risultano promosse al Campionato Primavera 1 le società, Ascoli e Spal», si legge dal comunicato ufficiale.