Napoli, doppio riconoscimento: premio a Kvara, Kim Mvp settembre

Doppio sorriso a Castel Volturno per due azzurri. Kim Min-Jae ha vinto infatti il premio di Mvp del mese di settembre della Lega Serie A, il coreano è stato il più votato dai tifosi superando Rodrigo Becao (Udinese), Merih Demiral (Atalanta), Theo Hernandez (Milan) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) che erano in lizza con lui.

Il premio sarà consegnato a Kim domani, prima di Napoli-Torino al Maradona. «Il secondo premio consecutivo di miglior calciatore del mese assegnato ad un nuovo acquisto del Napoli dimostra quanto bene il club azzurro abbia lavorato sul mercato estivo» ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A.

Gioia anche per Khvicha Kvaratskhelia, che oggi ha ricevuto il premio dell'Assocalciatori come calciatore del mese di agosto 2022, votato dai calciatori professionisti di Serie A, B e C, ha vinto con il 68% delle preferenze.