Napoli-Eintracht, Glasner sicuro: «Possiamo ribaltare il risultato»

«La squadra sta bene, anche oggi ci siamo allenati bene e abbiamo le armi per ribaltare la sconfitta dell’andata. È questo il nostro obiettivo». Oliver Glasner non si nasconde, non lo fa nemmeno l'Eintracht Francoforte che domani serà sarà al Maradona per il ritorno degli ottavi di Champions League.

«Abbiamo analizzato la sconfitta dell’andata, sappiamo cosa fare domani e daremo tutto quello che abbiamo. Il Napoli è sempre aggressivo in campo, noi dovremo provare a superare questa pressione. All’andata non ci siamo riusciti, per un’ora loro hanno comandato il gioco e hanno approfittato dei nostri errori. Dovremo provare a non farne domani, ma il rischio c’è sempre quando si gioca a questi livelli. Non vogliamo eccedere in ottimismo, ma vogliamo mettere in campo tutte le nostre qualità. Pensiamo solo a noi stessi, rappresentiamo Francoforte e vogliamo continuare a farlo in Europa».

Assenti i tifosi tedeschi: «Ci sarebbe piaciuto avere i tifosi qui con noi, ma ci concentreremo sulla partita senza pensarci troppo. Sarebbe stato importante avere i nostri tifosi qui ma sappiamo che ci saranno accanto anche a distanza. Le critiche? Penso solo alla partita. Mi tengo fuori da sport e politica». Che formazione aspettarsi? «C'è qualche assente ma sapremo sopperire con altri calciatori. Chi andrà in campo ha tutta la nostra fiducia, per poter battere il Napoli dobbiamo essere una squadra. Con Kolo Muani avremmo avuto ritmo più alto in avanti, domani deciderò che squadra schierare: abbiamo bisogno di fare due gol, abbiamo preparato così la partita. All’andata avevamo sia Muani che Lindstrom e non abbiamo vinto, la squadra oggi mi dà buone sensazioni».

In conferenza anche Sebastian Rode, assente all'andata: «Sto bene e siamo venuti qui per vincere» dice immediatamente il centrocampista tedesco, che si gioca una maglia da titolare. «È stato detto tanto in questi giorni, ma sicuramente dare tutto per portare a casa un risultato vincente. Abbiamo mostrato il nostro valore in questa stagione, nonostante la sconfitta non vedo la questione così negativa. Serve fortuna ma anche coraggio, vediamo cosa succederà in campo».