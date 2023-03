Napoli-Eintracht, i tedeschi sono in città: solo due punte per Glasner

L'Eintracht Francoforte sbarca in città: la squadra tedesca è partita poco prima di pranzo dalla germania per arrivare poi a Napoli dopo due ore di volo: alle 18.00 la conferenza stampa di Oliver Glasner, che ha diversi problemi di formazione. L'assenza di Kolo Muani e l'infortunio di Lindrstrom mettono in difficoltà il reparto offensivo con soli due calciatori a disposizione come Borré e Alario. Rientrano, invece, Sow e Knauff, così come Rode assente all'andata.