Napoli-Eintracht. Spalletti ritrova Kim e Meret: Lozano si gioca il posto

Mattinata di preparazione per il Napoli a Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti si prepara davanti ai media per la sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte: domani, con i tedeschi, gli azzurri possono riscrivere la storia accedendo ai quarti di finale della competizione, un risultato mai raggiunto dal club in passato.

Spalletti ritrova Kim Min Jae e anche Alex Meret: entrambi hanno cominciato con i compagni di squadra l'allenamento del mattino. Grandi sorrisi per tutto il gruppo, recuperato a pieno anche Lozano che si gioca un posto da titolare con Politano per domani sera. Dubbio a sinistra per il toscano: Elmas o Zielinski e Olivera o Mario Rui le alternanze previste.