Napoli rullo compressore anche in Champions League: 22 gol in 7 partite, 20 nella fase a gironi e due nell'andata degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte. Meglio ha fatto solo il Benfica che di reti ne ha messe a segno 23 (16 nella fase a gironi) ma ha già giocato il ritorno della sfida degli ottavi contro il Bruges. Il Napoli, quindi, potrebbe superare la formazione portoghese se riuscisse a segnare dai due gol in su nella gara di ritorno di domani sera al "Maradona" contro la formazione tedesca.



Quella di Spalletti è una straordinaria macchina da gol anche in Europa, dove precede per numero di reti il Bayern Monaco (21), il Real Madrid (20) e il Liverpool (19). Gli azzurri hanno segnato di più rispetto a top club europei e sono riusciti a farlo in molteplici modi: una varietà incredibile di soluzioni offensive e ben 11 marcatori diversi. All'andata in Germania segnarono Osimhen, alla seconda rete europea stagionale dopo quella all'Ajax al "Maradona", e Di Lorenzo, il capitano anche lui a quota due dopo aver fatto centro anche contro gli olandesi alla "Cruijff Arena". I bomber di Champions sono Simeone e Raspadori con 4 centri: il Cholito domani sera partirà dalla panchina mentre l'ex attaccante del Sassuolo, che anche ieri ha svolto lavoro personalizzato sul campo, tornerà disponibile per la prossima trasferta di Torino e per il successivo match dell'Italia contro l'Inghilterra.

Kvaratskhelia è a quota due gol e 4 assist, l'ultimo di tacco spettacolare per il gol di Di Lorenzo all'Eintracht Francoforte. A segno anche altri due attaccanti, gli esterni a destra Politano e Lozano (il messicano ieri ha svolto l'intera seduta in gruppo ed è recuperato per la sfida contro i tedeschi: hanno svolto parte del lavoro con i compagni e parte personalizzata anche Meret e Kim, entrambi quindi disponibili per la sfida di Champions che rivedrà tra i convocati anche Mario Rui costretto a saltare per squalifica gli ultimi due match di campionato contro Lazio e Atalanta). Grande protagonista in Europa è stato anche Zielinski con tre reti, la doppietta nella serata indimenticabile contro il Liverpool al "Maradona" e un gol all'Ajax in Olanda. In queste prime sette partite di Champions sono andati a segno altri due centrocampisti, Anguissa contro i reds a Napoli, e Ndombele nella trasferta in Scozia contro i Glasgow Rangers.



Il Napoli squadra dalla filosofia europea, in Champions League ha proposto lo stesso calcio offensivo che ha messo in mostra in serie A: una mentalità d'attacco quella che Spalletti ha trasferito agli azzurri in ogni partita e contro qualsiasi avversario. Lo spirito è sempre lo stesso, quello di una squadra che vuole sempre fare la partita e che crea occasioni da gol e nello stesso tempo riesce a mantenere sempre un grande equilibrio concedendo poco agli avversari. Un Napoli europeo che ha segnato tanto (la media gol è di 3,14 a partita) e ha subito solo sei reti, una squadra che punta a impostare il gioco e svolge al meglio anche la fase difensiva.



Gli azzurri che sono vicini a un traguardo storico, la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dopo essere stati eliminati per tre volte agli ottavi di finale (dal Chelsea nel 2011-2012, dal Real Madrid nel 2016-2017 e dal Barcellona nel 2019-2020): la squadra di Spalletti parte dal successo per 2-0 nel match in Germania e al "Maradona" dovrà chiudere i conti. Napoli che ha vinto tutte e tre le partite casalinghe della fase a gironi battendo nettamente Liverpool (4-1), Ajax (4-2) e Rangers (3-0): un cammino finora fantastico al "Maradona" con 11 gol realizzati e tre subiti. E ora è pronto l'assalto degli azzurri all'Eintracht, che ha vinto l'ultima edizione di Europa League ed attualmente è sesta in Bundesliga.