Lozano torna in Champions, ok anche Meret e Kim

Lozano ha recuperato dal fastidio muscolare e ieri si è allenato in gruppo a Castel Volturno: recuperato per la sfida di Champions League di mercoledì sera al Maradona contro l'Eintracht Francoforte. E ieri si sono allenati parzialmente in gruppo anche Meret e Kim, tutti e due quindi procedono verso il completo recupero per la sfida di Champions e figureranno tra i convocati. A disposizione di Spalletti ci sarà anche Mario Rui che è stato costretto a saltare le ultime due partite di campionato contro Lazio e Atalanta per squalifica.

Gruppo al completo, quindi, per il match contro l'Eintracht Francoforte, unico assente sarà Raspadori che anche ieri ha svolto lavoro personalizzato e tornerà disponibile per la trasferta di Torino e poi per l'Italia di Mancini che sarà impegnata giovedì 23 marzo al "Maradona" contro l'Inghilterra. Spalletti per grandi linee dovrebbe schierare per grandi linee la stessa formazione schierata contro il Napoli.