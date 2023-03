Napoli, messaggio dagli ultrà di Bergamo: «Chissà quanto hai sofferto»

Non si ferma la eco dei fatti di Napoli dello scorso mercoledì, prima del match di Champions League con l'Eintracht Francoforte. Dopo le ipotesi di tifosi atalantini infiltrati tra le fila tedesche in città durante gli scontri, la risposta è arrivata proprio dagli ultras nerazzurri: «Chissà quanto hai sofferto per credere a Studio Aperto» recita uno striscione all'indirizzo dei tifosi azzurri. Gli ultra bergamaschi provano quindi a svincolarsi dalle accuse delle forze dell'ordine in vista dei prossimi match.