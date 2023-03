Non preoccupa il fastidio al polpaccio destro di Kim Min Jae, un infortunio riportato nell'ultimo Mondiale e mai realmente smaltito dal difensore del Napoli, uscito anzitempo sabato dalla sfida contro l'Atalanta. E proprio in nazionale tornerà l'azzurro: Min Jae è stato convocato dalla Corea del Sud del nuovo Ct Jurgen Klinsmann per le sfide contro Colombia e Uruguay.