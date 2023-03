Meret, sospiro di sollievo dopo la visita al polso

Un sospiro di sollievo per Luciano Spalletti e il Napoli. Dopo il problema di ieri sera contro l'Atalanta, Meret si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo.

Allarme rientrato per il portiere azzurro così come per Kim, che valuterà il problema al polpaccio nelle prossime ore. Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.