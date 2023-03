Napoli, lo scudetto...in testa: il look spopola sui social

L'attesa per lo scudetto si fa sentire sempre più a Napoli, con i tifosi azzurri che cercano ogni giorno nuovi modi per omaggiare la squadra di Luciano Spalletti destinata a viaggiare verso il terzo titolo nazionale della sua storia. L'ultima trovata arriva da barbiere: un'acconciatura particolare quella dedicata a Victor Osimhen e al Napoli sta facendo il giro del web, diventata immediatamente virale nelle ultime ore. Non solo lo scudetto sulla nuca, anche la maschera del nigeriano con tanto di numero 9 e una "N" tutta azzurra.